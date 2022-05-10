شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الزمالك وإنبى 0/0 وإلغاء هدف بداعى التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك وانبى بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لمرحلة جس النبض ، وباغت لاعبو إنبى الزمالك بالهجوم الضاغط بطول الملعب ، وفى الدقيقة 8 ألغى حكم اللقاء محمود البنا هدف للفريق البترولى بداعى التسلل عن طريق النيجيري إيبوكا الذى انفرد بالمرمى من نصف الملعب وأودع الكرة قوية على يمين محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض .

بعدها حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم رويدا رويدا من أجل امتصاص حماس لاعبو إنبى الذين نجحوا في امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تحركات مصطفى دويدار ومصطفى شكشك ومن امامهم مصطفى شلبى وجون إيبوكا

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى :-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.