رمضان صبحى ضمن 23 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على المقاصة في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية في إطار مواجهات الجولة 19 من الدوري.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويسعى طارق حجاج المدير الفني لنادى مصر المقاصة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز ومحاولة خطف الفوز لتحسين موقف الفريق الذى يعانى هذا الموسم من تراجع النتائج، حيث يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 21 هدفا.

في المقابل، يسعى اليوناني تاكيس جونياس المدرب الفنى لنادى بيراميدز، لمواصلة تحقيق الانتصارات والاقتراب من الزمالك المتصدر، والوصول إلى المستوى الذى يتمناه للعودة للمنافسة على لقب الدورى، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.