شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى راحة في الإسماعيلي بسبب الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشامى لاعب الإسماعيلي، لشد في العضلة الضامة على خلفية مشاركته فى مباراة المصري البورسعيدي والتي إنتهت بانتصار الفريق بثلاثية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري العام.

حيث خضع اللاعب للأشعة والتى أثبتت حاجته لراحة قصيرة قبيل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

ويعد الشامي أحد الركائز الأساسية للدراويش، في ظل تألقه اللافت للنظر مؤخرًا ضمن صفوف الفريق في أعقاب مشاركته بمركز المهاجم الصريح، حيث استطاع أن يحرز 4 أهداف بجانب صناعته هدفًا خلال منافسات المسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 19 بالدوري.

والجدير بالذكر ان الفريق قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربة ودية مساء اليوم وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني.