شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر :باب المنتخب مفتوح للجميع ..ونراقب جميع فرق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام مدرب المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وضع خطة لمتابعة معظم مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية من أجل مراقبة مستوى اللاعبين عن كثب.

تابع أحمد حسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن مباراتي غينيا و إثيوبيا ستشهد تواجد عناصر المنتخب الدوليين أصحاب الخبرة ، ونتابع جميع المباريات لاختيار الأفضل والباب مفتوح لأي لاعب يتألق خلال الفترة المقبلة.

أضاف مدرب منتخب مصر أن المنتخب حلم لأي لاعب مصري و سنعمل جاهدين على تحقيق أقصى جهد لمتابعة و مراقبة جميع اللاعبين ، والفرصة متاحة للجميع.