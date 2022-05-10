شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: غياب الرؤية المستقبلية سبب رحيلي عن سموحة.. وسيراميكا فريق واعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا عن صعوبة المنافسة بالدوري هذا الموسم، موضحا أن الفوز على الجونة هو ثمار عمل الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة هيثم شعبان.

وأوضح سامي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفوز مهم للغاية في مباراة صعبة أمام فريق متمرس بالدوري، لم نبدأ عملنا، باركت للاعبين على مستواهم ولكن لسه المشوار طويل".

وواصل سامي: "لا أريد التحدث عن رحيلي عن سموحة، أشكر المجلس السابق والحالي، وأنا مدرب محترف أحتاج لخطة مستقبلية وهذا سبب رحيلي عن سموحة".

وأكمل: "سنقاتل مع سيراميكا بالدوري لتحسين وضع الفريق، ونعرف صعوبة الموسم، سيراميكا فريق واعد يملك لاعبين من العيار الثقيل".

وعن قرار عقود المدربين والحد من انتقالهم طالب سامي بحصول المدرب على كامل عقده إذا فكر النادي في التخلي عن المدرب.

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.