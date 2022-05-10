شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يصنع "هاتريك" أسيست فى مباراة واحدة لأول مرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا في صناعة ثلاثة أهداف لفريقه لأول مرة بالدوري، خلال مسيرة اللاعب، حينما ساهم في أهداف سيراميكا الثلاثة التي فاز بها على الجونة.

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.