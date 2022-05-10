شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعو لاجتماع طارئ الأحد لتحديد الموقف من قرار "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم؛ للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل؛ لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وفي ذات الوقت كلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.

وقرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إقريقيا ردًا على رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته.

وسيقوم الأهلي "الذي سبق وأن طالب "كاف" بإقامة المباراة في ملعب محايد" بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.. خاصًة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.

والنادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى، كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه.