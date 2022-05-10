شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الزمالك بهدف على فوزى فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وإنبى بتقدم الأخير بهدف مقابل للاشئ احرزه على فوزى في الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لمرحلة جس النبض ، وباغت لاعبو إنبى الزمالك بالهجوم الضاغط بطول الملعب ، وفى الدقيقة 8 ألغى حكم اللقاء محمود البنا هدف للفريق البترولى بداعى التسلل عن طريق النيجيري إيبوكا الذى انفرد بالمرمى من نصف الملعب وأودع الكرة قوية على يمين محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض .

بعدها حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم رويدا رويدا من أجل امتصاص حماس لاعبو إنبى الذين نجحوا في امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تحركات مصطفى دويدار ومصطفى شكشك ومن امامهم مصطفى شلبى وجون إيبوكا .

نشط الزمالك رويدا رويدا بداية من الدقيقة 20 واستطاع الثلاثى طارق حامد وروقا ويوسف أوباما من امتلاك منطقة وسط الملعب وبالفعل تسنح أولى الفرص للفريق الأبيض في الدقيقة 25 بعد كرة من عمر السعيد لعبها لأوباما الذى وجد نفسه امام مرمى إنبى واطلق تسديدة قوية مرت بجانب القائم .

بعدها يمتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة ويظهر احمد سيد زيزو واشرف بن شرقى في الهجمات الزملكاوية قابلها دفاع محكم من الفريق البترولى من الثنائى إبراهيم يحيي وخالد رضا .

وفى الدقيقة 30 يقف القائم الأيمن لمحمود جاد حارس مرمى إنبى أمام اولى أهداف الزمالك عن طريق تسديدة قوية لعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم وسط اندهاش الجميع .

ضغط الزمالك بقوة بعدها بغية إحراز هدف السبق ، إلا أن لاعبو إنبى نجحوا في التقدم بالدقيقة 38 من خطأ فادح لخط الدفاع داخل منطقة الجزاء لم يجد على فوزى ظهير أيمن الفريق البترولى من إيداعها المرمى بكل سهولة معلنا عن هدف التقدم لفريقه .

استمر بعدها إنبى في الضغط وكاد عقب الهدف مباشرة من إحراز الهدف الثانى إلا أن الكرة أخطأت المرمى ، يحاول بعدها اللاعبون تمرير الكرة في منتصف ملعب الزمالك لإضاعة الوقت في الوقت الذى غاب فيه لاعبو الزمالك عن تركيزهم أخر خمس دقائق وفشلوا في بناء أي هجمات خطر على مرمى محمود جاد حارس إنبى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق إنبى على الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى :-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.



























































































































