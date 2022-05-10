تعرف على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي يبدأ في 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقر إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتباراً من موسم 2024-2025.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتماد نظام جديد لدوري أبطال أوروبا بدءاً من موسم 2024-2025 في اجتماع لجنته التنفيذية الذي يسبق اجتماعه السنوي السادس والأربعين في العاصمة النمساوية فيينا.

وبموجب التغييرات التي اعتمدها اليويفا تحت مسمى إصلاحات، سيرتفع عدد المشاركين في دوري الأبطال إلى 36 نادياً، وسيزداد بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل فريق في الدور الأول بنظام المجموعة إلى ثماني مباريات عوضاً عن ست تقام بنظام الذهاب والإياب أمام منافسَين مختلفيًن.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين "نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا".



وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الاندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 الى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية المشاركة).

هذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للنادي الأفضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الابطال. على سبيل المثال، في نهاية الموسم الحالي، فان الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلاً عنهما في دوري الابطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لانديتها هما انكلترا وهولندا.

ويتأهل أول ثمانية أندية تلقائياً إلى دور الـ16، فيما تخوض ملحقاً الأندية التي تحل بين المركزين 9 و24، مع أفضلية خوض مباراة الإياب على أرض الأندية بين المركزين 17 و24. ويتم إقصاء الأندية من المركز 25 وصولاً إلى الأخير.

ويتأهل الثمانية من البلاي أوف إلى دور الـ16، للانضمام إلى الثمانية الأوائل.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكثر بين الاندية الكبرى في القارة.

(وكالات)