الامارات | الشارقة يهزم خورفكان بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم خورفكان بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا مهما على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري المحترفين «أدنوك» ليواصل الشارقة سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية في الدوري رافعا رصيده إلى 48 نقطة وتقدم من المركز الثالث إلى الثاني وأسعد جمهوره، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 22 نقطة في المركز 11، بعدما تلقى الخسارة رقم 13.

ويعد هذا الفوز رقم 15 والخامس على التوالي للشارقة في الدوري بعدما كان قد حقق الفوز على كل من عجمان والنصر والعروبة والوحدة.

انتظر الشارقة حتى الدقيقة 46 ليتمكن من هز شباك خورفكان عن طريق اللاعب الكونغولي بن مالانغو من تسديدة راسية.

وأضاف الأوزبكي شوكوروف الهدف الثاني للشارقة من تسديدة قوية «55» وسدد اللاعب نفسه الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء«63»، فيما قلص اللاعب البديل كيكوي جيسوس الفارق بتسجيل هدف لخورفكان "92".

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