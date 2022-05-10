أزمة بتذاكر نهائي الدوري الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه تلقى من جماهيره «أكثر من 100 ألف طلب شراء تذاكر» لمباراة نهائي الدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك رغم تخصيص 10 آلاف تذكرة فقط لجماهير آينتراخت لحضور النهائي أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بمدينة أشبيلية الإسبانية في 18 مايو الحالي.

وقال عضو مجلس إدارة آينتراخت أكسيل هيلمان «توقعنا طلبا كبيرا، لكن هذا الإقبال خلال 48 ساعة كان ضخما وفاق كل توقعاتنا».

ومن المتوقع أن تكون تذاكر حضور المشجعين لمتابعة المباراة عبر شاشة عملاقة في استاد آينتراخت فرانكفورت قد نفدت أمس، وقال هيلمان «إنه يتوقع أن يرافق عشرات الألاف من المشجعين، فريق آينتراخت إلى إسبانيا».

وفي أبريل الماضي، حضر أكثر من 25 ألفا من مشجعي آينتراخت مباراة الفريق أمام مضيفه برشلونة الإسباني في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

ويخوض آينتراخت فرانكفورت أول نهائي أوروبي له منذ عام 1980، الذي شهد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بالفوز في النهائي على بوروسيا مونشنجلادباخ.