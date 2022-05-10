تفاهم بين ريشتي السعودية وتايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏وقع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع نظيره التايلاندي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي عقد أخيرا في العاصمة التايلاندية بانكوك. ووقع المذكرة رئيس الاتحاد السعودي للعبة مقرن المقرن مع عضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس مجلس إدارة الاتحاد التايلاندي باتما كونيانغ بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرفهد بن جلوي ورئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بول إيريك. وتأتي المذكرة في إطار حرص اتحاد الريشة الطائرة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتعزيز الروابط والعلاقات مع الاتحاد التايلاندي والاستفادة المتبادلة من إمكانات الطرفين بما يصب في صالح ازدهار وتطور اللعبة. وتأتي المذكرة في إطار حرص اتحاد الريشة الطائرة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتعزيز الروابط والعلاقات مع الاتحاد التايلاندي والاستفادة المتبادلة من إمكانات الطرفين بما يصب في صالح ازدهار وتطور اللعبة.

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