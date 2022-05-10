أحمد بن فهد يهنئ الخليج بإنجاز اليد

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ونوه الأمير أحمد بن فهد بالدعم السخي الذي تحظى به

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد، مجلس إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري، بمناسبة حصولهم على بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.ونوه الأمير أحمد بن فهد بالدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة، مؤكدا أن تتويج نادي الخليج باللقب يعد إضافة لإنجازات الرياضة في المنطقة الشرقية، وجاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهيره.

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