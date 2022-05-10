أخضر الصالات للسيدات يغادر لخليجية الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت إلى الكويت أمس بعثة المنتخب الأول لكرة قدم الصالات للسيدات، وذلك للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 خلال المدة من 15 وحتى 24 مايو الحالي.

ويفتتح أخضر السيدات مواجهاته بملاقاة البحرين في 15 مايو، ثم يواجه منتخب الكويت في 17 مايو، ويحتتم الدور الأول بملاقاة الإمارات في 19 مايو.

وتعد هذه المشاركة الثانية في تاريخ المنتخب السعوي الأول للصالات، إذ كانت المشاركة الأولى في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية عام 2019 واحتل حينها الأخضر المركز الثالث.

من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان أن أخضر الصالات للسيدات يهدف من خلال هذه المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية، مشيرة إلى أهمية أن تعكس هذه المشاركة التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج الشقيقة في الفترة الماضية.

كيف تم تجهيز المنتخب

