2 يونيو الفصل بقضية سانوغو ضد الاتحاد

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وحددت المحكمة الثاني من يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة بين الأطراف المعنية للنظر في الاستئناف والذي على ضوئه سيتم إصدار حكم نهائي غير قابل للاستئناف.وكانت إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر قد تعاقدت مع اللاعب سانوغو في يناير 2019 بدعم من وزارة الرياضة آنذاك، ثم تقدمت الإدارة باستقالتها مع نهاية الموسم بعدما تجاوز الفريق مرحلة الخطر، حيث كان مهددا بالهبوط.
وبعد تولي إدارة أنمار الحائلي المهام الإدارية للنادي بالتزكية اعترضتها عدة قضايا مستحقات مالية منها مبالغ مالية تخص نادي يانغ بويز السويسري الذي قدم منه سانوغو، حيث نجحت في سداد تلك المستحقات.
من جهة أخرى تسلم المدير الفني للفريق الأول، كوزمين كونترا أمس تقريرا طبيا يفيد بإمكانية مشاركة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في التدريبات الجماعية.
وأكمل حجازي برنامجه اللياقي والإعدادي الذي تلا رحلته العلاجية عقب إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال فبراير الماضي حين مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها الكاميرون.
وبات كوزمين في وضع مطمئن بعدم إيقاف أي من لاعبي الفريق وغيابه عن اللقاء المرتقب أمام الهلال مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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