شكرا لقرائتكم خبر الكبار يدعمون الاتفاق و«المهددون» يساندون الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبحسابات وطموحات مختلفة، يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الاتفاق باستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وإذا كان الهلال يطمح للتمسك بأمل مطاردة الاتحاد للدفاع عن حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يملك 52 نقطة مقابل 61 للاتحاد المتصدر، فإن الاتفاق صاحب المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، يبحث هو الآخر عن تعزيز حظوظه في البقاء والبعد عن خطر الهبوط.

أطراف أخرى تهمها النتيجة خاصة الاتحاد الذي يتمنى أنصاره هزيمة الهلال وكذلك النصر صاحب المركز الثالث والشباب الرابع، فيما تتمنى الفرق المهددة بالهبوط، هزيمة الاتفاق.

وينتشي كلا الفريقين بتحقيقهما فوزين عريضين في الجولة الـ26 الماضية، حيث تغلب الاتفاق على التعاون 4/ 0، فيما فاز الهلال على ضمك 4/ 2.

وينتظر أن يعمد المدير الفني للاتفاق، الفرنسي بارتيس كارتيرون لتأمين مناطقه الخلفية في محاولة لصد الهجوم الهلالي الكاسح المتوقع من البداية، على أن يستغل الهجوم المضاد عن طريق الثلاثي محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي والسويدي روبن كوايسون.

أما المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، فسينتهج أسلوبا ضاغطا لتسجيل هدف مبكر يريح الفريق، خاصة وأن غالبية عناصر الفريق لديها نزعة هجومية إضافة إلى القوة الضاربة المتمثلة في الثنائي النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا ومن خلفهما الثنائي البرازيلي ميشيل ديلغادو وماتيوس بيريرا، كما يتوقع عودة سالم الدوسري للمشاركة بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام ضمك بسبب آلام في الحلق.

قبل المواجهة:







مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 3/ 2.



يعاني الهلال جملة غيابات نتيجة الإصابات (كاريلو وكويلار ومتعب المفرج).



الاتفاق ثالث أضعف دفاع في الدوري مناصفة مع أبها والرائد بتلقي كل منهم 39 هدفا.



الهلال ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد الاتحاد بتسجيله 51 هدفا.



حفزت إدارة الاتفاق لاعبيها بمنح كل لاعب 30 ألف ريال حال الفوز.



فوز الاتفاق سينقله من المركز الـ13 إلى العاشر وربما التاسع.



فوز الهلال سيقوده لتقليص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط مع تبقي مباراة للهلال.



يعلو كعب الهلال في اللقاءات السابقة، فخلال 23 مواجهة، فاز 16 مرة مقابل فوزين للاتفاق و5 تعادلات



أطماع الاتفاق من المباراة:





خطف كامل النقاط لتأمين الموقف والابتعاد عن شبح الهبوط.



مواصلة الصحوة عقب فترة التوقف.



الابتعاد عن الدخول في حسابات معقدة خلال الجولا المتبقية.



استثمار الحالة المعنوية والفنية الجيدة للفريق.



استغلال تشتت الهلال بين سعيه للفوز وتفكيره في مباراة الاتحاد.



أهداف الهلال من المواجهة: