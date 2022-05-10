شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.

دخل سيراميكا اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عامر عامر، والدفاع: محمد توني - سيف تقا – محمود البدري – شريف دابو، والوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو، والهجوم: وينفول كوبينا – باسم مرسي – شادي حسين".

بينما تواجد على الدكة: محمد كوكو – عبد الله محمود – علاء عطاء – خالد صبحي – مصطفى بهاء – بلال السعيداني – إيفانز منساه – مصطفى ميسي – حمزة مجدي.

فيما خاص الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: " في حراسة المرمى: إسلام طارق، وفي خط الدفاع: محمد الجزار – طارق سامي – محمد نجيب، في خط الوسط: عمر سعداوي – نور السيد – أحمد عامر – آلان كيامبادي، وفي خط الهجوم إسلام محارب – محمود شبراوي – خالد قمر.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من :“عماد السيد – محمد رزق – شيمليس بيكلي – كريم طارق – عمرو بركات – ناصر ناصر – أرنو – عبد السلام صافي – محمد عطوة”.











