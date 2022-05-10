شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا وشلبي يقودان هجوم إنبى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..