شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة النهائي الإفريقي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة صفقة بين السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " والمغربي فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، لإقامة مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا في المغرب.

وأقنع فوزي لقجع السنغالية سامورا بالانسحاب من سباق استضافة المباراة، بعد اقتراب الوداد المغربى من التأهل للمباراة النهائية ومطالبة مصر بإقامة المباراة على ملعب محايد وهو السنغال، حيث لم يتقدم أى بلد آخر لاستضافة المباراة.

واستجابت فاطمة سامورا لطلب لقجع خاصة بعدما نجحت في الحصول على عقوبة مخففة في أزمة مباراة مصر والسنغال رغم قوة الملف المصري، لذا أرادت رد الجميل لفوزي لقجع من خلال الانسحاب من استضافة المباراة النهائية.