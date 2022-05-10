شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة النهائي الإفريقي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
وأقنع فوزي لقجع السنغالية سامورا بالانسحاب من سباق استضافة المباراة، بعد اقتراب الوداد المغربى من التأهل للمباراة النهائية ومطالبة مصر بإقامة المباراة على ملعب محايد وهو السنغال، حيث لم يتقدم أى بلد آخر لاستضافة المباراة.
واستجابت فاطمة سامورا لطلب لقجع خاصة بعدما نجحت في الحصول على عقوبة مخففة في أزمة مباراة مصر والسنغال رغم قوة الملف المصري، لذا أرادت رد الجميل لفوزي لقجع من خلال الانسحاب من استضافة المباراة النهائية.
ويكثف مجلس إدارة النادى الأهلى سلسلة اجتماعاته لبحث موقف النادى من قرار الاتحاد الأفريقى كاف باستضافة ملعب محمد الخامس لنهائى دورى أبطال إفريقيا، على الرغم من اقتراب الوداد البيضاوى المغربى من التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز فى ذهاب الدور نصف النهائى على بترو أتليتكو فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.
اقترب الأهلى حامل اللقب فى آخر نسختين من بلوغ نهائى دورى أبطال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالى، بعد فوزه فى ذهاب نصف النهائى على وفاق سطيف الجزائرى برباعية دون رد.
ويتوقع أن يكون منافس الأهلى، حال تأكد تأهله، هو الوداد البيضاوى المغربى، الذى انتصر خارج أرضه على بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1 فى ذهاب نصف النهائى.