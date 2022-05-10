شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يقترب من تولى القيادة الفنية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب علاء نبيل المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين بنادى زد من تولى القيادة الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى فينجادا .

ويعد علاء نبيل أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل وكان قد تولى مسبقًا قيادة قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بالإضافة إلى القيادة الفنية للفريق الأول لذئاب الجبل والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول مع الراحل محمود الجوهري و لديه خبرة كبيرة في مجال المنتخبات الوطنية و اعداد الناشئين.

و أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام ، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة، إلى حازم إمام و محمد بركات عضوى مجلس الإدارة.

وتم تكليف الثنائي إمام و بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، واختيار مدير فني جديد للاتحاد وكذلك تشكيل لجنة فنية تتولي وضع البرامج الفنيه واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنيه الأخرى.