شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد رحلة طيران خاصة من مطار القاهرة إلى العاصمة الجزائرية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.

وقبل انطلاق مران الأهلي اجتمع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة مع الجهاز الفني للفريق؛ لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال رحلة الجزائر، وكذلك رؤية الجهاز الفني لموعد التدريبات وبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحرص «عبدالحفيظ» و« موسيماني» على الاجتماع بلاعبي الأهلي والحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الاهلي على وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي we السلام..