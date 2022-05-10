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وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد المصرى لليد استعدادات استضافة بطولة أفريقيا للكبار يوليو المقبل

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القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022.

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وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الواجبة بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية يوليو المقبل،   كما تناول اللقاء التفاصيل الخاصة باستضافة بطولة العالم للكراسي المتحركة سبتمبر المقبل،  وكذا استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2024، والمؤهلة لاوليمبياد باريس2024.

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية وضعت مصر فى مكانة مميزة بين دول العالم علي صعيد البنية التحتية ، جعلت مصر مركزاً للأحداث والبطولات العالمية، وأصبحت قبلة لكافة الاتحادات الدولية.

 

شدد "صبحى" علي ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على كافة الأصعدة، لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية، ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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