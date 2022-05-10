الامارات | الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في مباراة إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وقال الخطيب، حسب الموقع الرسمي لناديه، اليوم الثلاثاء إن الأهلي لم يتأهل للدور النهائي للبطولة حتى الآن، وأن كل ما حدث أن الفريق حقق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب بالقاهرة، وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي.

وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة يوم السبت الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

وأضاف :"لابد أن يبذل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة، وكرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة".

وأوضح أنه يثق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وطلب الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية، ولابد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهلي رسميًا أولاً، وهذا هو الأهم.

وأكد أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي كعادتهم.

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