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الامارات | الوحدة يعود من عجمان بتعادل بطعم الخسارة

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سيد مصطفى- عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الوحدة من ملعب عجمان، بخيبة أمل جديدة، وواصل نزيف النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي، 2-2 أمام البرتقالي، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب عجمان في افتتاح المرحلة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح التونسي فراس بالعربي باب التسجيل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء «62»، وأدرك البرتغالي فابيو مارتنيز التعادل للعنابي «76»، ثم عاد البرازيلي لياندرو سباداسيو، بعدها بثلاث دقائق ومنح فريقه التقدم، ثم تعادل إسماعيل مطر «90+3».

ورفع الوحدة رصيده للنقطة 46 نقطة وبات مهدداً بترك المركز الثاني لمصلحة أي من الجزيرة أو الشارقة، فيما رفع عجمان رصيده للنقطة 29 وبقي في المركز التاسع.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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