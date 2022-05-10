عودة 4 لاعبين.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف في إياب نصف نهائي الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وفاق سطيف، في إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، عمرو السولية ومحمد محمود، بعد تعافيهم من الإصابة، فيما استمر استبعاد كل من حسام حسن وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلي 25 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد محمود.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، لويس ميكيسوني، وليد سليمان، أحمد عبدالقادر.

وفي الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو.

ويستضيف وفاق سطيف الجزائري، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء يوم السبت، 14 مايو، في الجزائر، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي، حيث فاز المارد الأحمر على الفريق المغربي 2-1 في القاهرة، وتعادل 1-1 في الدار البيضاء.

على الجانب الآخر، فجر وفاق سطيف مفاجأة مدوية، بالتأهل على حساب الترجي التونسي، بعدما تعادل معه في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

التكشيل المتوقع

من المتوقع أن يدخل موسيمانى المباراة بالتشكيل التالى:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي واليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف أو ( بيرسي تاو).

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت بريميوم 3 والتي ستوفر تغطية خاصة للديربي العربي المنتظر وذلك بتواجد فقرات فنية تضم أبرز النجوم البارزين.