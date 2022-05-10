خايف عليه وعايزه يركز.. مجدي الهواري يكشف سر هجومه على صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - أوضح المخرج مجدي الهواري، سبب رسالته الغاضبة إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والتي أكد خلالها أن اللاعب المصري في خطر.

ونشر الهواري، عبر صفحته في موقع فيس بوك، توضحيا لرسالته، قائلا: " توضيح وتصحيح لبوست محمد صلاح قبل الحذف مش عيب.. المفروض أن معروف قد إيه أنا بحب محمد صلاح مش محتاج أقول ده، لإني بشجع النادي اللي بيلعب فيه بس .. علشانه وقبل كده كنت بشجع روما وقبلها تشيلسي برضه علشانه .. وحاطط صورته فوق سرير بطل مسلسلي طول الـ 30 حلقة، علشان يبقى قدوة لكل جيل والشباب اللي بيشوفوا المسلسل ومنهم ولادي، وأنا واحد من الناس اللي شايف إنه مش واخد حقه وقلت ده كتير ! سواء في فرصة الكرة الذهبية ولا حتى في مرتبه اللي بياخذه حالياً".

وتابع،:"بس رأيي مش مهم جنب المعايير العالمية لفرصة الاتنين، بس جات الفرصة في العروض اللي بتتعرض عليه في نوادي تانية بالرقم اللي هو عايزه، ويمكن أكثر سواء في باريس سان جيرمان والريال، وهو عارف إن ليفربول مش هيدفعوا الرقم ده لحسابات كثيرة .. وأكتر رقم هيدفعوا هو الـ 400 ألف، وأنا كتبت قبل كده أوعى تمشي يا صلاح من نادي عملك نشيد، المشكلة مش هنا ،، ولا المشكلة في الانتقال، المشكلة في الحسم، في القرار، علشان صلاح يركز في الكورة .. والله ده كان قصدي".

وأضاف الهواري، :" المشكلة في سبب كتابة البوست الإنفعالي جدا، علشان مصلحته في اللي كتبته، المشكلة إن ابننا صلاح تركيزه في المباريات بيقل لما يكون في حاجة تانيه شغلاه، و ومحدش ينكر ده، لدرجةً إن الخصم بقى يلعب علي ده، وواضح إن مدير أعماله مش باعد عنه كل كلام المفاوضات، ومخليه يفكر طول الوقت معاه، لازم يشتغل على نفسه في الموضوع ده زي ما اشتغل على نفسه في حاجات كتيرة، وبقى قدها واتخلص منها، زي إتقان اللغة وتحديات كثيرة جداً وتدريباته المستمرة على رفع كفاءة الأداء".

وأكمل،:" وبعدين مع كارثة كمان خروجنا من كأس العالم اللي لحد دلوقتي مأثرة عليه وإحساسه بالمسؤولية أمام الشعب المصري كله، مش بس جمهور الكرة اللي احنا نفسنا، واضح نسيناها وهو الوحيد اللي لسه متأثر بيها، مع الفرصة الضائعة في الكرة الذهبية تاني، لأنه معملش حاجة لمنتخب بلده، واللي مخليه مش بينام بسببها، الله يكون في عونه الصراحة أحلام كتير بفكر فيها وأفكار كتيرة بترن جواه و مخلياه مش في الفورمة بقاله شوية حلوين"

وواصل:"هو انتم كمان مش معايا إنه من ساعة مارجع من إفريقيا، وهو مش تمام ، ولا مش متابعين الفرص الكثيرة الضائعة منه اليومين دول، ولا (كلوب) لمًا قال صلاح نعالجه بعد رجوعه، قولوا كلمة حق بقى لصالحه".

واستطرد :" بس اليومين دول يومين حسم الألقاب يا ابو صلاح مفيش دلع، دوري بعد ماتش تعادل توتنهام، وأبطال أوروبا، وماتش الريال والثأر القديم، ولقب الهداف اللي سون قرب منه بعشرين جون، وتركيزك في الانتقال والمفاوضات .. علشان كده بقولك انت في خطر ركز ، أعتقد ان كلامي كده وضح ياجماعة اني خايف على صلاح وده سبب في انفعالي لانه الحاجة الوحيدة الحلوة اللي حيلتنا .. ولا إيه ، أنا عايزه يركز في الكورة في الملعب لأنه ده هو اللي هيجيب له ويجيب لنا كل الخير .. مساء الخير يا صلاح، و زي ما تريكه بيقوله ! ركز يا صلاح".

واختتم الهواري توضحيه:" أشوفكم بعد ماتش الريال، مباراة الحسم، أتمنى، العودة صلاح بكأس أبطال أوروبا، يارب يبقى كلامي حماسي للفرعون الصغير فخر قلبنا"

وكان الهواري، حذر في رسالة سابقة، محمد صلاح، من أن الجمهور الذي أحبه وصنع من أجله الأغاني التي تحمل اسمه، إذا قلب الطاولة عليه سيتغير الوضع، وقد يخسر لقب الهداف، وكتب "أنت في خطر، لو الجمهور اللي عملك أغاني باسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض.. هيروح منك كل حاجة دوري أبطال أوروبا حتى لقب الهداف" .

وتابع،:"انت حولت الدوري الإنجليزي إلى بورصة مش كورة! وده في صالح المنافسين، احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده! مفيش حد من أساطير الكرة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار! امشي / اقعد اعمل اللي انت شايفه. بس خد قرار، بلاش تحول تاريخك إلى صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر ، بلاش إللي حواليك يخلوك محدث نعمة، لو انت نجم عالمي، احنا بنشجع كورة عالمية قبل ما انت تتولد".