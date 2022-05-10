شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يضم 21 لاعبا لقائمة غزل المحلة فى أول ظهور له بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على أختيار 21 لاعبا لقائمة الفريق و الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية أستعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، محمد السيد " بازوكا ، إيهاب سمير ، مصطفى العش ، السيد الشبراوى ، محمد عبد القادر ، خالد سامى ، يحيى حامد .

خط الوسط .. إبراهيم صلاح ، أحمد النادرى ، حميد ماو ، أشرف السيد ، أحمد الشيخ ، وليد مصطفى ، محمد غلوش ، باولن فوافى .

خط الهجوم .. أحمد غنيم ، عبد الرحمن عاطف ، عبده يحيى .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر له السبت ، وسوف تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحصد فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 8 مباريات