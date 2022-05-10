شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحازم إمام وإسلام جابر ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله وسيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.