شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان والداخلية يعودان لدورى الأضواء رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق أسوان لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد موسم وحيد قضاه بدهاليز المظاليم، وذلك عقب فوزه اليوم على ملعبه على ديروط بهدف مقابل لاشىء في الجولة الـ26 للمجموعة الأولى .

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 62 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق أكثر من 12 نقطة عن كيما أسوان أقرب منافسيه وهو ما أهله للصعود .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز ملوى خارج ملعبه على طامية بهدف مقابل لاشىء، كما تعادل قنا مع الفيوم بثلاثة أهداف لمثليهما، وفوز تليفونات بنى سويف على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، كما استعاد سوهاج نغمة الانتصارات محققا الفوز على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف ، وتعادل البدارى مع كيما أسوان سلبيا .

كما عاد فريق الداخلية بقيادة سيد عيد مرة أخرى للأضواء بعد انتهاء مباراة بتروجيت أمام زد إف سي بالتعامل السلبي بعد اتساع فارق النقاط بين الداخلية وبتروجيت إلى 12 نقطة.

و يحتل الداخلية المركز الأول برصيد 60 نقطة ووصل بتروجيت إلى النقطة 48 في المركز الثاني ويتبقى اربع مباريات فقط علي انتهاء الدوري وفي حالة تساوي الفريقان في عدد النقاط إذا تعرض الداخلية للهزيمة في المباريات الأربعة المتبقية وفوز بتروجيت يصعد الداخلية بفارق المواجهات المباشرة حيث حقق الفوز في مباراة الدور الاول 3/4 كما فاز في الدور الثاني 2/3.