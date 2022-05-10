شكرا لقرائتكم خبر عن سبحة أفشة والتسلية بالموبايل.. أبرز لحظات لاعبى الأهلي الأخيرة قبل السفر للجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، علما بأن الفريق فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

وشهدت اللحظات الأخيرة لبعثة الأهلي على متن الطائرة قبل التحرك إلى الجزائر بعض المشاهد منها استخدام اللاعبين هواتفهم الخاصة للتسلية طوال فترة الرحلة فيما ظهر محمد مجدي أفشة ممسكا بسبحة في رحلة السفر إلى الجزائر.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، قبل السفر اليوم إلى الجزائر لأداء مباراة العودة مع وفاق سطيف في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وتحدث رئيس النادي مع اللاعبين بوضوح شديد في حضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة، بأن الأهلي لم يتأهل للدور النهائي للبطولة حتى الآن.. وأن كل ما حدث أن الفريق حقق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب بالقاهرة، وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي.. ولابد أن يبذل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة، وكرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يثق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وطلب محمود الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية. ولابد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهلي رسميًا أولاً. وهذا هو الأهم .

وأكد على أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي كعادتهم.



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