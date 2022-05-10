شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وإنبى قبل صدام الدوري؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره فريق إنبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا.



ارقام الزمالك وانبى

فيما يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثمانية وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

ويسعى "الفارس الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه القاتل (2-1) على إيسترن كومباني في الثواني الأخيرة من المواجهة الماضية، ولا يريد الزمالك فقدان أي نقطة تعرقل طموحاته في الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق العام الماضي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال التونسى حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وفى الوسط طارق حامد ومحمد أشرف روقا واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى وفى الهجوم عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض إنبى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إبراهيم يحيى – محمد حامد – إبراهيم القاضي،خط الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مؤمن راضي – أحمد العجوز – محمد النحاس – مصطفى شلبي،خط الهجوم: جون ايبوكا.