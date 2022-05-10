شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يشكو عبد الحميد بسيونى للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار القانوني لشركة غزل المحلة لكرة القدم بمذكرة رسمية للمحكمة الرياضية ضد كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عقب الرحيل عن الفريق المحلاوى دون فسخ التعاقد .
ويستند مسئولي نادى غزل المحلة لبند في العقد بينهم و بين عبد الحميد بسيونى يمنح لهم الأحقية بوضع مبلغ مادى إضافى عن الشرط الجزائي الذى يتضمن دفع شهرين فى حالة رغبته بالرحيل دون موافقة مجلس إدارة النادى .
و من جانب أخر يستعد فريق غزل المحلة لملاقاة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا ، وسوف تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وحصد فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 8 مباريات