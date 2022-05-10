شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يشكو عبد الحميد بسيونى للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار القانوني لشركة غزل المحلة لكرة القدم بمذكرة رسمية للمحكمة الرياضية ضد كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عقب الرحيل عن الفريق المحلاوى دون فسخ التعاقد .

ويستند مسئولي نادى غزل المحلة لبند في العقد بينهم و بين عبد الحميد بسيونى يمنح لهم الأحقية بوضع مبلغ مادى إضافى عن الشرط الجزائي الذى يتضمن دفع شهرين فى حالة رغبته بالرحيل دون موافقة مجلس إدارة النادى .