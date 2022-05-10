شكرا لقرائتكم خبر عن الحيادية مع الأهلي والزمالك سبب عدم إرسال طلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الحيادية مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سبب عدم إرسال طلب لاستضافة مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تلقى خطاب من الكاف في فبراير الماضي في هذا الشأن.

وكشف المصدر أن الأهلي والزمالك كانا وقتها في البطولة قبل توديع الأبيض، فكان من غير المنطقي أن يتم تقديم طلب باسم أحدهما دون الالتفات للطرف الآخر، خاصة وأن إدارتى الناديين لم تطلبا الاستضافة، وذلك قبل أن يودع الزمالك البطولة في نصف شهر مارس، وكان وقتها قد انتهت المهلة الخاصة باستضافة النهائي الإفريقي.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز هي التي طلبت استضافة نهائي الكونفدرالية في الوقت المحدد، كاشفا أن جميع البلدان الأخرى بما فيها بلاد الأندية التي صعدت للمربع الذهبي بدوري الأبطال وهي الجزائر وانجولا لم تطلب استضافة النهائي لعدم قيام أنديتها بتقديم طلب لاستضافته.