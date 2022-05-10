شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض لإيهاب جلال: ندعمك ونتمنى أن يكون لديك مشروع للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد معوض لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، رسالة دعم لإيهاب جلال بعدما تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأكد معوض أنه يدعم اختيار إيهاب جلال لكن الأهم من هوية المدرب سواء كان وطنيا أم أجنبيا أن يملك مشروع للكرة المصرية، قائلا: "الأهم بالنسبة لي هو المشروع الذي وضعه المسؤولين لاختيار المدير الفني، والخطة المستقبلية للمنتخب".

وأوصح نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "يجب على المؤسسة التي تتولى مسئولية الكرة في مصر أن تجهز العديد من الكوادر والعمل على تطويرها من أجل الاستعانة بها في خدمة وتطوير الكرة المصرية مستقبلًا، سواء لخلافة إيهاب جلال أو للاستعانة بهم لمساعدته في حالة استمراره في منصبه.

وأوضح سيد معوض أنه يدعم اختيار جلال للمنتخب قائلا: "أتمنى لإيهاب جلال التوفيق في مهمته مع منتخب مصر، والجميع يتمنى عودة الفراعنة لمكانتهم الطبيعية الكبيرة".

وانتقد معوض اقصاء الكوادر المصرية من الكاف موضحا أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ليس لديه أي تأثير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى هزيمة مصر في معظم السباقات التي دخلها في القضايا الجدلية داخل "كاف".

وعن اسناد نهائي دوري الأبطال للمغرب أكد معوض أنها ليست السابقة الأولى قائلا: "قوانين كاف تؤكد إقامة السوبر الإفريقي على أرض بطل دوري أبطال إفريقيا، آخر مباراتين للسوبر الإفريقي احتضنتها قطر، والآن كاف حدد نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب قبل أيام من المباراة، واقتراب الوداد من التأهل للنهائي.