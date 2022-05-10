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إيسترن كومباني يفوز علي العبور 1/4 وديًا

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومباني على فريق العبور 1/4 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف مبارياته بالدوري المصري الممتاز .

 

إفتتح لاعب العبور الأهداف بهدف ذاتي في مرماه  في الدقيقة 2 ، ثم أضاف لاعب إيسترن "عادل بدر ()" في الدقيقة 7 ، وسجل الهدف الثالث "أيمن غباشي" في الدقيقة 25  ويوسف رمضام فى الدقيقة 60 ، بينما جاء هدف العبور  فى الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء .

 

 

وقد أشرك علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية للدخان خلال وقت المباراة  18 لاعبا  لتجهيزهم فنيا وبدنيا .

 

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الممتاز والمقرر لها في 16 مايو الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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