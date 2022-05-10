شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفوز علي العبور 1/4 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومباني على فريق العبور 1/4 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف مبارياته بالدوري المصري الممتاز .

إفتتح لاعب العبور الأهداف بهدف ذاتي في مرماه في الدقيقة 2 ، ثم أضاف لاعب إيسترن "عادل بدر (نيمار)" في الدقيقة 7 ، وسجل الهدف الثالث "أيمن غباشي" في الدقيقة 25 ويوسف رمضام فى الدقيقة 60 ، بينما جاء هدف العبور فى الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء .

وقد أشرك علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية للدخان خلال وقت المباراة 18 لاعبا لتجهيزهم فنيا وبدنيا .

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 16 مايو الجاري.