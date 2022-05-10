شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على سيراميكا بصاروخ نور السيد في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الجونة الشوط الأول من مباراته مع سيراميكا متقدما بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر.

دخل سيراميكا اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عامر عامر، والدفاع: محمد توني - سيف تقا – محمود البدري – شريف دابو، والوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو، والهجوم: وينفول كوبينا – باسم مرسي – شادي حسين".

بينما تواجد على الدكة: محمد كوكو – عبد الله محمود – علاء عطاء – خالد صبحي – مصطفى بهاء – بلال السعيداني – إيفانز منساه – مصطفى ميسي – حمزة مجدي.

فيما خاص الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: " في حراسة المرمى: إسلام طارق، وفي خط الدفاع: محمد الجزار – طارق سامي – محمد نجيب، في خط الوسط: عمر سعداوي – نور السيد – أحمد عامر – آلان كيامبادي، وفي خط الهجوم إسلام محارب – محمود شبراوي – خالد قمر.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :“عماد السيد – محمد رزق – شيمليس بيكلي – كريم طارق – عمرو بركات – ناصر ناصر – أرنو – عبد السلام صافي – محمد عطوة”.

ويحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.

أما سيراميكا كليوباترا فيأتي في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد تعادله الأخير، أمام نظيره الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.