شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجدد عقد محمد شريف "حتحوت" 3 مواسم قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف أبو الغيط ، عضو مجلس إدارة إنبى والمتحدث الإعلامي للنادي ، عن تجديد عقد محمد شريف "حتحوت" لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة .

جاء ذلك فى ضوء تكليفات أيمن الشريعى رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير إحتياجاته الفنية إستعداداً للمرحلة المقبلة ، خاصة أن اللاعب محمد شريف من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال إبراهيم محمد مدير شئون اللاعبين والتعاقدات بالفريق الأول إن تمديد عقد اللاعب يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان بالتنسيق مع لجنة الكرة .