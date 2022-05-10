شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فلاورز البنينى 29/45 فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 29/45 فى انطلاق مواجهات الفريق الأبيض ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة بالنيجر .

يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز فى دور المجموعات للزحف للنهائيات لمصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام غريمه التقليدى الأهلى .

فيما يخوض الزمالك ثانى مواجهاته غدا الأربعاء بمواجهة نيامى النيجيرى ، بينما يلتقى كانو بيلارز يوم 13 مايو الجارى .

تتكون القائمة الأفريقية للفريق التى غادرت لخوض السوبر والكؤوس كلا من :

قائد الفريق احمد الاحمر.

حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح

ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي ادارى ومحمد على رجل مهام.

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.