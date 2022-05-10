شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على الإمارات بخماسية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم في الإسكندرية، ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المنتخب للتجهيز لبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز أهداف منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من مصطفى سمير قائد الفريق هدفين، و أحرز كل من محمد عبدالنبى حسان محمد مصطفى صاصا هدف ، بينما أحرز أهداف منتخب الإمارات محمد عبيد ووليد بشر.

وحضر اللقاء محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشاطئية عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، ودية ثانية يوم الخميس الجاري، في إطار استعدادات منتخب الشاطئية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بموزمبيق 2022 والتي تؤهل بدورها إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.