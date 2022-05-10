شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتاهل إلى الدور الثاني فى بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس بالمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي ، في التاهل إلى الدور الثاني من بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس والمقامة بألمانيا خلال الفترة من 10 وحتى 15 مايو الجاري.

وتأهلت ميار شريف بعد فوزها على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا بمجموعتين نظيفتين.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "6 - 2، 6 - 3"، في مباراة استغرقت 78 دقيقة من اللعب.

وكانت ميار شريف قد نجحت في شهر أبريل الماضي في التتويج بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس، التي استضافتها إسبانيا وهو أول ألقابها في عام 2022