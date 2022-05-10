شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستقر على 20 لاعبا لموقعة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق لمباراة الاتحاد السكندري فى الأسبوع ال18، والمقرر له غدا على ملعب استاد الإسكندرية السادسة والنصف مساء.

واللاعبون هم: في حراسه المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح، والدفاع: شريف رضا ورجب نبيل واحمد حكم وخالد عبد الفتاح وحمدي علاء احمد بيكهام ومحمد شكري واحمد جمال، وخط الوسط: محمد كناريا وحسين فيصل وعبد الكبير الوادي وألكسندر امير عادل واحمد حمص ومحمد عبد العاطي ومصطفى الخواجة، وخط الهجوم: مروان حمدى وصديق اوجولا واليا سيلا".

ويغيب عن الفريق: "محمود حليمو للإصابة".

أرسل عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، شيكاً بقيمة شهرين وهو الشرط الجزائى فى عقده مع المحلة، بعد خصم مستحقاته لدى المحلة، ليغلق الملف كاملا ويحصل على إخلاء الطرف الخاص به، وأرسل بسيونى فاكساً لنادى المحلة والاتحاد المصرى لكرة القدم بجميع المستندات وصور الشيك والإداع .

وفضل بسيونى إنهاء الأزمة بالتراضى للتركيز مع فريقه الجديد سموحة والذى سيخوض مباراة مهمة الأربعاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى.

ووجه بسيونى الشكر لمجلس ادارة المحلة واللاعبين وجماهير المحلة التى ساندته خلال تواجده مع الفريق مؤكدا انه غير قلق على الفريق وينتظره مستقبل أفضل.