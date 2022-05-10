19 اتحادا رياضيا تطلب المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب طلبات من 19 اتحادا رياضيا فى مصر، للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التي تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.

وفى سياق متصل من المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية المصرية عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع الاتحادات الرياضية، لدراسة وبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز الجميع على الظهور بشكل قوي خلال منافسات بالبطولة.