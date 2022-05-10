شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يدخل دائرة المرشحين للعمل فى الجهاز الفنى بالمنتخب الأولمبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد سمير المدرب العام لفريق البنك الأهلي ضمن المرشحين للانضمام للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن أحمد سمير مرشحا للتواجد في منصب مدرب المنتخب الأولمبي وسيتم حسم كافة الأمور بعد الاستقرار على المدير الفني الجديد في غضون أيام قليلة.

وكان أحمد سمير انضم لجهاز البنك الأهلي في الموسم الحالي في ظل ثقة إدارة النادي وخالد جلال المدير الفني للفريق في خبراته.

وكان اتحاد الكرة سبق ووجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في الفترة الماضية بعد نجاح مجلس الإدارة الحالي في الانتخابات .