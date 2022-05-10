شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الزمالك قبل موقعة إنبى بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنبى على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة أندية الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثمانية وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.



ارقام طولان امام الزمالك

وواجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى ناديه الزمالك فى 24 مباراة من قبل فى مسابقة الدورى، بدءًا من موسم 2002 / 2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 13 مباراة.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، وخمسة مباريات مع انبى فاز فى اللقاء الاول بهدفين مقابل هدف وخسر المباراة الثانية بهدف دون رد ، وفى اللقاء الثالث خسر بهدفين مقابل هدف وفى اللقاء الرابع خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الخامس خسر بهدفين دون رد ، والتقى طولان مع انبى ضد الزمالك فى كأس رابطة الاندية المحترفة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصرى، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.