شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف إدارة الكرة بإنهاء إجراءات جراحة لاعب فريق 2003 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس الزمالك إدارة الكرة بإنهاء كل الإجراءات اللازمة بسفر اللاعب عبدالله محمد صانع ألعاب فريق زمالك 2003 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الحفاظ على أبنائه اللاعبين في مختلف الأعمار وبالتحديد مرحلة الناشئين في جميع الألعاب.

وتوجه اللاعب اليوم إلى الإمارات، من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث يرافقه محمد عبد الرحيم ميشو إداري الفريق الأول، وتقرر أن يجري عبدالله محمد عملية الرباط الصليبي بعد غد الخميس بأحد المستشفيات الكبري العالمية المتخصصة في هذا الشأن في مدينة دبي الإماراتية.

وكان عبد الله محمد قائد وصانع ألعاب فريق الزمالك 2003، قد تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه أمام فاركو بالجولة الثلاثين لبطولة الجمهورية، ومن ثم خضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع كامل بالرباط الصليبي الأمامي، بالإضافة إلى قطع جزئي بالغضروف الداخلي.