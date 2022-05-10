شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب للاعبي الأهلي: لم نتأهل بعد.. والحديث عن ملعب النهائي مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، قبل السفر اليوم إلى الجزائر لأداء مباراة العودة مع وفاق سطيف في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وتحدث رئيس النادي مع اللاعبين بوضوح شديد في حضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة، بأن الأهلي لم يتأهل للدور النهائي للبطولة حتى الآن.. وأن كل ما حدث أن الفريق حقق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب بالقاهرة، وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي.. ولابد أن يبذل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة، وكرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يثق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وطلب محمود الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية. ولابد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهلي رسميًا أولاً. وهذا هو الأهم .

وأكد على أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي كعادتهم.