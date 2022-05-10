شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستوى محمد هاني يعيد ملف تدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف إمكانية تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في الموسم الجديد رغم وجود 3 لاعبين يجيدون اللعب في هذه الجبهة، وهم محمد هاني وكريم فؤاد بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي يؤدي برنامجه التأهيلي منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء تفكير لجنة التخطيط بالأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى بسبب تراجع مستوى محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي وعدم نجاحه في تعويض غياب أكرم توفيق حتى الآن، وفشله في استغلال فرصة غياب أكرم عن الفريق الأحمر، وتعرضه لانتقادات كثيرة في الفترة الماضية.

تأتي الرغبة في تدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي في ظل عدم القناعة بإمكانيات محمد هاني وحاجة كريم فؤاد للوقت من أجل تقديم نفسه مع الأهلي بخلاف تأخر عودة أكرم توفيق الذي سيعود من الإصابة مع نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم الجديد، بخلاف حاجته لبعض الوقت من أجل اكتساب حساسية المباريات واستعادة مستواه المعهود.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى في الأهلي أبرزهم هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري وكريم العراقي ظهير أيمن المصري.