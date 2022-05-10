شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل حمزة المثلوثي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على رحيل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرا ورغبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت رغبة إدارة الكرة في تسويق المثلوثي متوافقة مع رغبة البرتغالي فيريرا، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وفي حالة عدم تسويقه في الصيف القادم فإنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم المقبل مجانا، ومن الأفضل تسويقه في الصيف وتحقيق استفادة مادية للنادي.

من ناحية أخرى، وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك الأولوية لمركزي المهاجم الصريح وارتكاز الوسط في خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة امير مرتضي، وبالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في بناء فريق قوي يستطيع الحصول علي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وطلب فيريرا من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر سواء محلي او اجنبي، وكذلك لاعب وسط ارتكاز حتى في حالة التجديد لطارق حامد فإن الفريق يحتاج إلى لاعب وسط ارتكاز مميز.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة النادي على تجديد تعاقده حتى الآن في ظل رفضه للمقابل المادي المعروض عليه، بخلاف تلقيه بعض العروض السعودية بمقابل مادي مغري.

ويستضيف فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة بالجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدي الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كلا من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.