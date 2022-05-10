شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك وإنبى قبل صدام الليلة بالدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره انبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويسعى "الفارس الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه القاتل (2-1) على إيسترن كومباني في الثواني الأخيرة من المواجهة الماضية، ولا يريد الزمالك فقدان أي نقطة تعرقل طموحاته في الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق العام الماضي.



معلومات تاريخية الزمالك وانبى

وعلى الجانب الآخر، يبحث إنبي عن تحسين موقفه في جدول الترتيب، والارتقاء إلى مراكز متقدمة، وقد تعادل "الفريق البترولي" في مباراته الماضية أمام ضيفه البنك الأهلي (2-2).

معلومات تاريخية عن الزمالك وانبى

تأسس الزمالك في 5 يناير 1911

تأسس انبى في 22 سبتمبر 1985

شارك الزمالك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

يشارك انبى في الدوري للمرة 20 في تاريخه منذ صعوده عام 2002- 2003

توج الزمالك بـ 13 بطولة دوري

أفضل انجاز لإنبى انهاء الدوري في مركز الوصيف والفوز بكأس مصر مرتين

حسن شحاته الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 86 هدفاً