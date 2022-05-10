شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الأخير للأهلى قبل السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من مران فريقها الأخير قبل السفر للجزائر، حيث خاض لاعبو الأهلى تدريبات بدنية واستشفائية فى بداية المران الجماعى للفريق، الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف بطل الجزائر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، وفى ختام مران الأهلى قام بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، بإجراء تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق ظهر خلالها جميع اللاعبين فى حالة بدنية وفنية مميزة.

وشهد مران الأهلى، اليوم، انتظام محمد عبد المنعم، مدافع الفريق فى التدريبات الجماعية، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق أن اللاعب تعافى من إصابة العضلة الضامة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى والعلاجى، وأصبح جاهزًا بدنيًا وطبيًا لمباراة وفاق سطيف ومشاركته تعود لقرار المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وفيما يتعلق بموقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق من مباراة العودة أمام وفقا سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية؛ للتخلص من آلام العضلة الخلفية وهناك تحسن تدريجي في حالته.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن السولية سيرافق بعثة الفريق إلى الجزائر لاستكمال برنامجه التأهيلى؛ نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاقه بمباراة العودة أمام وفاق سطيف.